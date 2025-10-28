Societe Generale Διευθυντής Έργων Μισθοί

Η αποζημίωση Διευθυντής Έργων in France στην Societe Generale ανέρχεται σε €103K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in France ανέρχεται σε €71.7K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Societe Generale. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

