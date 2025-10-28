Η αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in India στην Societe Generale κυμαίνεται από ₹4.93M ανά year για L4 έως ₹4.6M ανά year για L5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹4.5M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Societe Generale. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
