Η αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in France στην Societe Generale ανέρχεται σε €49.7K ανά year για L3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in France ανέρχεται σε €49.2K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Societe Generale. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€49.7K
€49.7K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Προβολή 3 Περισσότερων Επιπέδων
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Societe Generale?

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην Societe Generale in France φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €63,959. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Societe Generale για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in France είναι €42,513.

Άλλοι Πόροι