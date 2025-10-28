Κατάλογος Εταιρειών
Societe Generale
Societe Generale Σύμβουλος Διοίκησης Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σύμβουλος Διοίκησης in India στην Societe Generale κυμαίνεται από ₹4.14M έως ₹5.65M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Societe Generale. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹4.43M - ₹5.36M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹4.14M₹4.43M₹5.36M₹5.65M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Societe Generale?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σύμβουλος Διοίκησης στην Societe Generale in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹5,649,510. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Societe Generale για τον ρόλο Σύμβουλος Διοίκησης in India είναι ₹4,139,727.

