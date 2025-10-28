Κατάλογος Εταιρειών
Societe Generale
Societe Generale Νομικά Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Νομικά in United States στην Societe Generale κυμαίνεται από $154K έως $224K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Societe Generale. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$177K - $201K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$154K$177K$201K$224K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Societe Generale?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Νομικά στην Societe Generale in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $224,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Societe Generale για τον ρόλο Νομικά in United States είναι $153,900.

