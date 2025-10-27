Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in France στην Societe Generale κυμαίνεται από €41.4K ανά year για L1 έως €31.2K ανά year για L3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in France ανέρχεται σε €44.6K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Societe Generale. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
€41.4K
€38.6K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.2K
€29.5K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***