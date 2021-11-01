Κατάλογος Εταιρειών
Societe Generale
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Societe Generale Μισθοί

Το εύρος μισθών της Societe Generale κυμαίνεται από $19,391 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $250,000 για Οικονομικός Αναλυτής στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Societe Generale. Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
L1 $19.4K
L2 $26.1K
L3 $25.8K
L4 $27.6K
L5 $31.8K
L6 $42.2K
L7 $31.2K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $27.1K
Διευθυντής Προϊόντος
L4 $56.8K
L5 $53K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $20.7K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $56.6K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Οικονομικός Αναλυτής
Median $250K
Διαχειριστής Έργου
Median $82.4K
Αναλυτής Δεδομένων
$65.6K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$149K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
$28.1K
Νομικά
$189K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$56.4K
Διευθυντής Προγράμματος
$240K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$76.4K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$197K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$121K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$69.3K
Τεχνικός Συγγραφέας
$40.3K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Societe Generale είναι ο Οικονομικός Αναλυτής με ετήσια συνολική αποζημίωση $250,000. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Societe Generale είναι $56,388.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Societe Generale

Σχετικές Εταιρείες

  • ICICI Bank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • Bank of America
  • Associated Bank
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι