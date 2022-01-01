Κατάλογος Εταιρειών
Snowflake Μισθοί

Ο μισθός της Snowflake κυμαίνεται από $37,476 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $979,200 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Snowflake. Τελευταία ενημέρωση: 11/17/2025

Μηχανικός Λογισμικού
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Λογισμικού

Μηχανικός Παραγωγικού Λογισμικού

Πωλήσεις
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Εκπρόσωπος Ανάπτυξης Πωλήσεων

Υπεύθυνος Λογαριασμού

Αρχιτέκτονας Λύσεων
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Αρχιτέκτονας Ασφάλειας Νέφους

Διευθυντής Προϊόντος
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
M3 $616K
M4 $769K
Μηχανικός Πωλήσεων
IC3 $303K
IC4 $297K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Επιστήμονας Δεδομένων
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Σχεδιαστής Προϊόντος
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $118K
Ανθρώπινο Δυναμικό
Median $185K
Στελέχωση Προσωπικού
Median $170K

Εντοπιστής Ταλέντων

Λογιστής
Median $226K

Τεχνικός Λογιστής

Επιχειρηματικός Αναλυτής
Median $155K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $256K
Νομικά
Median $210K
Διευθυντής Έργων
Median $300K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $105K
Διευθυντής Προγραμμάτων
Median $240K
Επιχειρηματικές Λειτουργίες
$370K
Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών
$784K
Επιχειρηματική Ανάπτυξη
$289K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$37.5K
Αναλυτής Δεδομένων
$210K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$979K
Γραφίστας
$623K
Μάρκετινγκ
$174K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$121K
Λειτουργίες Προσωπικού
$194K
Λειτουργίες Εσόδων
$480K
Τεχνικός Διευθυντής Λογαριασμών
$134K
Τεχνικός Συγγραφέας
$303K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Snowflake, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Snowflake, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Snowflake, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Snowflake είναι Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $979,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Snowflake είναι $290,692.

