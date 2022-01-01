Snowflake Μισθοί

Ο μισθός της Snowflake κυμαίνεται από $37,476 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $979,200 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Snowflake . Τελευταία ενημέρωση: 11/17/2025