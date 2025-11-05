Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Πωλήσεις in Greater Los Angeles Area στην Snap ανέρχεται σε $235K ανά year.

Μέσος Μισθός
company icon
Snap
Lead
Santa Monica, CA
Σύνολο ανά έτος
$205K
Επίπεδο
L5
Βάση
$165K
Stock (/yr)
$40K
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
6 Έτη
Έτη εμπειρίας
10 Έτη
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

100%

ΕΤΟΣ 1

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών:

  • 100% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (8.33% μηνιαία)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (2.77% μηνιαία)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.77% μηνιαία)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.77% μηνιαία)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

13%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 54% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (4.50% μηνιαία)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.75% μηνιαία)

  • 13% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (1.08% μηνιαία)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υπεύθυνος Λογαριασμού

Διευθυντής Λογαριασμού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Πωλήσεις στην Snap in Greater Los Angeles Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $255,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Snap για τον ρόλο Πωλήσεις in Greater Los Angeles Area είναι $145,000.

