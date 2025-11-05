Κατάλογος Εταιρειών
Snap Στελέχωση Προσωπικού Μισθοί στη New York City Area

Η αποζημίωση Στελέχωση Προσωπικού in New York City Area στην Snap ανέρχεται σε $158K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in New York City Area ανέρχεται σε $140K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Snap. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$158K
$158K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

100%

ΕΤΟΣ 1

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών:

  • 100% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (8.33% μηνιαία)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (2.77% μηνιαία)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.77% μηνιαία)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.77% μηνιαία)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

13%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 54% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (4.50% μηνιαία)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.75% μηνιαία)

  • 13% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (1.08% μηνιαία)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Τεχνικός Στελεχολόγος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Στελέχωση Προσωπικού στην Snap in New York City Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $300,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Snap για τον ρόλο Στελέχωση Προσωπικού in New York City Area είναι $140,000.

