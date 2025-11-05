Η αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in United Kingdom στην Snap κυμαίνεται από £171K ανά year για L4 έως £325K ανά year για L6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United Kingdom ανέρχεται σε £189K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Snap. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£159K
£147K
£19.2K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
100%
ΕΤΟΣ 1
Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών:
100% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (8.33% μηνιαία)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ΕΤΟΣ 1
33.3%
ΕΤΟΣ 2
33.3%
ΕΤΟΣ 3
Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (2.77% μηνιαία)
33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.77% μηνιαία)
33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.77% μηνιαία)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ΕΤΟΣ 1
33%
ΕΤΟΣ 2
13%
ΕΤΟΣ 3
Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
54% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (4.50% μηνιαία)
33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.75% μηνιαία)
13% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (1.08% μηνιαία)
Monthly vesting, no 1 year cliff