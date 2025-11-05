Κατάλογος Εταιρειών
Η αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in Greater Los Angeles Area στην Snap κυμαίνεται από $240K ανά year για L3 έως $915K ανά year για L7. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Los Angeles Area ανέρχεται σε $426K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Snap. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

L3
$240K
$149K
$84.9K
$6.4K
L4
$391K
$205K
$169K
$15.9K
L5
$569K
$242K
$319K
$7.6K
L6
$689K
$264K
$425K
$0
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

100%

ΕΤΟΣ 1

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών:

  • 100% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (8.33% μηνιαία)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (2.77% μηνιαία)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.77% μηνιαία)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.77% μηνιαία)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

13%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 54% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (4.50% μηνιαία)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.75% μηνιαία)

  • 13% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (1.08% μηνιαία)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην Snap in Greater Los Angeles Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $915,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Snap για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in Greater Los Angeles Area είναι $400,000.

