Snap Λογιστής Μισθοί στη Greater Los Angeles Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Λογιστής in Greater Los Angeles Area στην Snap ανέρχεται σε $120K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Snap. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός Snap Accountant Los Angeles, CA Σύνολο ανά έτος $120K Επίπεδο - Βάση $100K Stock (/yr) $20K Μπόνους $0 Έτη στην εταιρεία 4 Έτη Έτη εμπειρίας 4 Έτη

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο Εναλλακτικό 1 Εναλλακτικό 2 Εναλλακτικό 3 100 % ΕΤΟΣ 1 Τύπος Μετοχών RSU Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών: 100 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 8.33 % μηνιαία ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % ΕΤΟΣ 1 33.3 % ΕΤΟΣ 2 33.3 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 33.3 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 2.77 % μηνιαία )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.77 % μηνιαία )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.77 % μηνιαία ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % ΕΤΟΣ 1 33 % ΕΤΟΣ 2 13 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU Στην Snap, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 54 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 4.50 % μηνιαία )

33 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.75 % μηνιαία )

13 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 1.08 % μηνιαία ) Monthly vesting, no 1 year cliff

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Snap ?

