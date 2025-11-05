Κατάλογος Εταιρειών
Smith+Nephew
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • Pittsburgh Area

Smith+Nephew Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Pittsburgh Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Pittsburgh Area στην Smith+Nephew ανέρχεται σε $126K ανά year για Software Engineer 2. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Pittsburgh Area ανέρχεται σε $125K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Smith+Nephew. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Software Engineer
(Αρχάριο Επίπεδο)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Smith+Nephew in Pittsburgh Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $170,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Smith+Nephew για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Pittsburgh Area είναι $127,000.

