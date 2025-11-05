Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Pittsburgh Area στην Smith+Nephew ανέρχεται σε $126K ανά year για Software Engineer 2. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Pittsburgh Area ανέρχεται σε $125K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Smith+Nephew. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
