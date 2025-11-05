Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Minneapolis-St. Paul Area στην SmartThings κυμαίνεται από $109K ανά year για Software Engineer έως $192K ανά year για Staff Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Minneapolis-St. Paul Area ανέρχεται σε $151K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SmartThings. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
