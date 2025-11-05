Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United Kingdom στην Smartsheet κυμαίνεται από £63.1K ανά year για SE I έως £160K ανά year για Senior SE II. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United Kingdom ανέρχεται σε £82.1K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Smartsheet. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
SE I
£63.1K
£49.2K
£9.7K
£4.2K
SE II
£74.9K
£53K
£18K
£3.8K
Senior SE I
£113K
£79.2K
£26.4K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.2K
£73K
£6.2K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Smartsheet, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
33%
ΕΤΟΣ 1
33%
ΕΤΟΣ 2
34%
ΕΤΟΣ 3
Στην Smartsheet, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)
34% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.50% τριμηνιαία)
