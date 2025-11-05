Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Seattle Area στην Smartsheet κυμαίνεται από $154K ανά year για SE I έως $375K ανά year για Principal SE. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Seattle Area ανέρχεται σε $254K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Smartsheet. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
SE I
$154K
$121K
$22.7K
$9.9K
SE II
$184K
$153K
$24.2K
$6.3K
Senior SE I
$242K
$181K
$48.7K
$12.4K
Senior SE II
$362K
$214K
$124K
$24.6K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Smartsheet, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
33%
ΕΤΟΣ 1
33%
ΕΤΟΣ 2
34%
ΕΤΟΣ 3
Στην Smartsheet, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)
34% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.50% τριμηνιαία)
Συμπεριλαμβανόμενοι ΤίτλοιΥποβολή Νέου Τίτλου