Smartsheet
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • Greater Seattle Area

Smartsheet Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Seattle Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Seattle Area στην Smartsheet κυμαίνεται από $154K ανά year για SE I έως $375K ανά year για Principal SE. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Seattle Area ανέρχεται σε $254K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Smartsheet. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
SE I
(Αρχάριο Επίπεδο)
$154K
$121K
$22.7K
$9.9K
SE II
$184K
$153K
$24.2K
$6.3K
Senior SE I
$242K
$181K
$48.7K
$12.4K
Senior SE II
$362K
$214K
$124K
$24.6K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Smartsheet, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

33%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

34%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Smartsheet, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)

  • 34% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.50% τριμηνιαία)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Smartsheet in Greater Seattle Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $418,900. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Smartsheet για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Seattle Area είναι $258,500.

Άλλοι Πόροι