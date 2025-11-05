Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μάρκετινγκ in Greater Seattle Area στην Smartsheet ανέρχεται σε $180K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Smartsheet. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Smartsheet, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
33%
ΕΤΟΣ 1
33%
ΕΤΟΣ 2
34%
ΕΤΟΣ 3
Στην Smartsheet, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)
34% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.50% τριμηνιαία)