Smartsheet
  • Μισθοί
  • Επιστήμονας Δεδομένων

  • Όλοι οι Μισθοί Επιστήμονας Δεδομένων

  • Greater Seattle Area

Smartsheet Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη Greater Seattle Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in Greater Seattle Area στην Smartsheet ανέρχεται σε $160K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Smartsheet. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Smartsheet
Data Scientist
Bellevue, WA
Σύνολο ανά έτος
$160K
Επίπεδο
Senior
Βάση
$160K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Smartsheet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Smartsheet, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

33%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

34%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Smartsheet, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)

  • 34% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.50% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Smartsheet in Greater Seattle Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $275,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Smartsheet για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in Greater Seattle Area είναι $161,500.

