SmartRecruiters
SmartRecruiters Μισθοί

Το εύρος μισθών της SmartRecruiters κυμαίνεται από $42,339 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $118,854 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της SmartRecruiters. Τελευταία ενημέρωση: 8/18/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $42.3K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $119K
Επιστήμονας Δεδομένων
$64.8K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$53K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$103K
Διευθυντής Προϊόντος
$94.9K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην SmartRecruiters είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού με ετήσια συνολική αποζημίωση $118,854. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην SmartRecruiters είναι $79,860.

Άλλοι Πόροι