Slalom Build Αρχιτέκτονας Λύσεων Μισθοί στη Greater Chicago Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Αρχιτέκτονας Λύσεων in Greater Chicago Area στην Slalom Build ανέρχεται σε $147K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Slalom Build. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Chicago, IL
Σύνολο ανά έτος
$147K
Επίπεδο
L4
Βάση
$134K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$13K
Έτη στην εταιρεία
5 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αρχιτέκτονας Λύσεων στην Slalom Build in Greater Chicago Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $189,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Slalom Build για τον ρόλο Αρχιτέκτονας Λύσεων in Greater Chicago Area είναι $160,000.

