Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Chicago Area στην Slalom Build κυμαίνεται από $97.4K ανά year για Engineer έως $189K ανά year για Senior Architect. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Chicago Area ανέρχεται σε $140K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Slalom Build. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
