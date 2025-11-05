Κατάλογος Εταιρειών
Slalom Build
Slalom Build Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Chicago Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Chicago Area στην Slalom Build κυμαίνεται από $97.4K ανά year για Engineer έως $189K ανά year για Senior Architect. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Chicago Area ανέρχεται σε $140K.

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Engineer
(Αρχάριο Επίπεδο)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Slalom Build?

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός Δεδομένων

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Slalom Build in Greater Chicago Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $188,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Slalom Build για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Chicago Area είναι $129,000.

