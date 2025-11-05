Κατάλογος Εταιρειών
Slalom Build
Slalom Build Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Canada

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Canada στην Slalom Build κυμαίνεται από CA$101K ανά year για Engineer έως CA$139K ανά year για Architect. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Canada ανέρχεται σε CA$109K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Slalom Build. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Engineer
(Αρχάριο Επίπεδο)
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός Δεδομένων

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Slalom Build in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$138,691. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Slalom Build για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Canada είναι CA$111,467.

