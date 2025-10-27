Κατάλογος Εταιρειών
Skild AI
Skild AI Μηχανολόγος Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in United States στην Skild AI κυμαίνεται από $102K έως $139K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Skild AI. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$109K - $132K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$102K$109K$132K$139K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Skild AI?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανολόγος Μηχανικός στην Skild AI in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $139,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Skild AI για τον ρόλο Μηχανολόγος Μηχανικός in United States είναι $102,000.

