Κατάλογος Εταιρειών
Sinch
Sinch Μισθοί

Το εύρος μισθών της Sinch κυμαίνεται από $6,466 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διαχειριστής Έργου στο χαμηλότερο άκρο έως $138,375 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Sinch. Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $138K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $52.4K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Εξυπηρέτηση Πελατών
$8.3K

Επιστήμονας Δεδομένων
$114K
Διευθυντής Προϊόντος
$59.2K
Διαχειριστής Έργου
$6.5K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$83.6K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$97.5K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$55.8K
Τεχνικός Συγγραφέας
$113K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Sinch είναι ο Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αποζημίωση $138,375. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Sinch είναι $71,396.

