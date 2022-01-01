Κατάλογος Εταιρειών
Similarweb
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Similarweb Μισθοί

Ο μισθός της Similarweb κυμαίνεται από $65,553 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $204,000 για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Similarweb. Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $111K

Μηχανικός Δεδομένων

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $112K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Αναλυτής Δεδομένων
Median $65.6K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $133K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$76.1K
Γραφικός Σχεδιαστής
$96K
Σύμβουλος Διοίκησης
$204K
Μάρκετινγκ
$77K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$201K
Πωλήσεις
$96.1K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

El puesto mejor pagado reportado en Similarweb es Σύμβουλος Διοίκησης at the Common Range Average level con una compensación total anual de $204,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Similarweb es $100,412.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Similarweb

Σχετικές Εταιρείες

  • BoxBoat Technologies
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Veritas Technologies
  • Clever
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι