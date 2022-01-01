Similarweb Μισθοί

Ο μισθός της Similarweb κυμαίνεται από $65,553 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $204,000 για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Similarweb . Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025