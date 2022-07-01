Silverline Μισθοί

Ο μισθός της Silverline κυμαίνεται από $66,658 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $184,075 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Silverline . Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025