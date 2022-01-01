Silicon Labs Μισθοί

Το εύρος μισθών της Silicon Labs κυμαίνεται από $50,868 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $301,500 για Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Silicon Labs . Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025