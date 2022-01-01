Silicon Labs Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Το εύρος μισθών της Silicon Labs κυμαίνεται από $50,868 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $301,500 για Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Silicon Labs. Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $135K
Μηχανικός Υλικού
Median $150K

Μηχανικός ASIC

Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$194K

Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$94.5K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$89.7K
Διευθυντής Προϊόντος
$146K
Διαχειριστής Έργου
$221K
Πωλήσεις
$102K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$165K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$50.9K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$302K
Πρόγραμμα Εκχώρησης

33%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

33%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην Silicon Labs, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 3 ετών:

  • 33% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετήσια)

  • 33% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.00% ετήσια)

  • 33% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.00% ετήσια)

Συχνές Ερωτήσεις

