Signode Μισθοί

Το εύρος μισθών της Signode κυμαίνεται από $14,262 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο χαμηλότερο άκρο έως $119,207 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Signode. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

Λογιστής
$56.8K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$14.3K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$119K

Συχνές Ερωτήσεις

El rol con mayor salario reportado en Signode es Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level con una compensación total anual de $119,207. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Signode es $56,769.

