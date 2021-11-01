Κατάλογος Εταιρειών
Sigmoid
Sigmoid Μισθοί

Το εύρος μισθών της Sigmoid κυμαίνεται από $22,403 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $70,369 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Sigmoid. Τελευταία ενημέρωση: 8/22/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $22.4K

Μηχανικός Δεδομένων

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $38.9K
Αναλυτής Δεδομένων
$23K

Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$65.1K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$70.4K
Συχνές Ερωτήσεις

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Sigmoid je Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $70,369. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Sigmoid je $38,939.

