Sigma Software
Sigma Software Μισθοί

Το εύρος μισθών της Sigma Software κυμαίνεται από $8,358 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Προσλήψεις στο χαμηλότερο άκρο έως $89,550 για Πολιτικός Μηχανικός στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Sigma Software. Τελευταία ενημέρωση: 8/22/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $79.9K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πολιτικός Μηχανικός
$89.6K
Διευθυντής Προϊόντος
$72.4K

Προσλήψεις
$8.4K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$62.4K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Sigma Software είναι ο Πολιτικός Μηχανικός at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $89,550. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Sigma Software είναι $72,360.

