SiFive Μισθοί

Το εύρος μισθών της SiFive κυμαίνεται από $61,777 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $198,990 για Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της SiFive . Τελευταία ενημέρωση: 8/22/2025