SiFive
SiFive Μισθοί

Το εύρος μισθών της SiFive κυμαίνεται από $61,777 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $198,990 για Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της SiFive. Τελευταία ενημέρωση: 8/22/2025

$160K

Μηχανικός Υλικού
Median $79K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $61.8K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$199K

Τεχνικός Συγγραφέας
$92.5K
Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
Options

Στην SiFive, οι Options υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at SiFive is Ηλεκτρολόγος Μηχανικός at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $198,990. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SiFive is $85,747.

Άλλοι Πόροι