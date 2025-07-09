Κατάλογος Εταιρειών
Siemens Plm Software
Siemens Plm Software Μισθοί

Το εύρος μισθών της Siemens Plm Software κυμαίνεται από $45,792 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Υλικού στο χαμηλότερο άκρο έως $221,100 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Siemens Plm Software. Τελευταία ενημέρωση: 8/22/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $120K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Υλικού
$45.8K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$65.3K

Διευθυντής Προϊόντος
$221K
Διευθυντής Προγράμματος
$183K
Πωλήσεις
$159K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$204K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$164K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Siemens Plm Software είναι ο Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $221,100. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Siemens Plm Software είναι $161,308.

