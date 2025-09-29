Κατάλογος Εταιρειών
Sibedge
Sibedge Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Russia στην Sibedge κυμαίνεται από RUB 1.89M έως RUB 2.69M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sibedge. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

RUB 2.16M - RUB 2.53M
Russia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
RUB 1.89MRUB 2.16MRUB 2.53MRUB 2.69M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Sibedge?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Sibedge in Russia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RUB 2,694,076. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Sibedge για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Russia είναι RUB 1,888,156.

