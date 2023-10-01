Κατάλογος Εταιρειών
Showpass
Showpass Μισθοί

Ο μισθός της Showpass κυμαίνεται από $60,683 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $72,421 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο.

$160K

Εξυπηρέτηση Πελατών
$63.7K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$60.7K
Μηχανικός Λογισμικού
$72.4K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Showpass είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $72,421. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Showpass είναι $63,665.

