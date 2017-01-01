Κατάλογος Εταιρειών
Shopx
    • Σχετικά

    ShopX is an Indian technology company that enhances digital commerce by providing discounts, rewards, and cashbacks at over 500 Super Saver Stores, benefiting both retailers and consumers.

    https://shopx.in
    Ιστότοπος
    2015
    Έτος Ίδρυσης
    420
    Αριθμός Εργαζομένων
    $50M-$100M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

