Shopmonkey
Shopmonkey Μισθοί

Ο μισθός της Shopmonkey κυμαίνεται από $120,600 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $299,088 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Shopmonkey. Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025

$160K

Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$176K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$121K
Πωλήσεις
$141K

Μηχανικός Λογισμικού
$145K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$299K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Shopmonkey είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $299,088. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Shopmonkey είναι $145,270.

