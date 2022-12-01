SHOPLINE Μισθοί

Ο μισθός της SHOPLINE κυμαίνεται από $34,049 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $294,634 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της SHOPLINE . Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025