Κατάλογος Εταιρειών
SHOPLINE
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

SHOPLINE Μισθοί

Ο μισθός της SHOPLINE κυμαίνεται από $34,049 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $294,634 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της SHOPLINE. Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $41.2K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$295K
Διαχειριστής Προϊόντος
$34K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti SHOPLINE je Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $294,634. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SHOPLINE je $41,190.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την SHOPLINE

Σχετικές Εταιρείες

  • SoFi
  • Google
  • Spotify
  • DoorDash
  • Roblox
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι