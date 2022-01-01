Κατάλογος Εταιρειών
Σοπί Μισθοί

Ο μισθός της Shopee κυμαίνεται από $13,594 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο χαμηλό άκρο έως $231,746 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Σοπί. Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Μηχανικός Λογισμικού Frontend

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου

Μηχανικός Τεχνητής Νοημοσύνης

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $74.9K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $57K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $75.8K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
Median $13.6K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $91.2K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $49.1K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $74.8K

Διευθυντής Τεχνικού Έργου

Ανθρώπινοι Πόροι
Median $54.8K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $60K
Μάρκετινγκ
Median $44.5K
Διαχειριστής Έργων
Median $38.7K
Προσελκυστής Προσωπικού
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Λογιστής
$49.8K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$46.9K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$44.7K
Γεωλόγος Μηχανικός
$174K
Γραφικός Σχεδιαστής
$71.2K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$44.2K
Νομικός
$98K
Πωλήσεις
$41.3K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$225K
Ερευνητής UX
$102K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Shopee, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Shopee είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Senior Expert Software Engineer level με ετήσια συνολική αμοιβή $231,746. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Shopee είναι $70,340.

