Κατάλογος Εταιρειών
ShopBack
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

ShopBack Μισθοί

Ο μισθός της ShopBack κυμαίνεται από $15,900 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ερευνητής UX στο χαμηλό άκρο έως $388,746 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ShopBack. Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $54.4K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $120K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$44.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$50.7K
Μάρκετινγκ
$49K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$74.4K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$389K
Ερευνητής UX
$15.9K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

5%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

70%

ΕΤΟΣ 3

Στην ShopBack, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 5% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (5.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 70% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (70.00% ετησίως)

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika ShopBack ni Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $388,746. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika ShopBack ni $52,503.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την ShopBack

Σχετικές Εταιρείες

  • Square
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Google
  • Apple
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι