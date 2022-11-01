ShopBack Μισθοί

Ο μισθός της ShopBack κυμαίνεται από $15,900 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ερευνητής UX στο χαμηλό άκρο έως $388,746 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ShopBack . Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025