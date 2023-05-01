Shop-Ware Μισθοί

Ο μισθός της Shop-Ware κυμαίνεται από $93,253 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $139,300 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Shop-Ware . Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025