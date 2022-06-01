SHL Μισθοί

Ο μισθός της SHL κυμαίνεται από $17,555 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $248,750 για έναν Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της SHL . Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025