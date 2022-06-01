Κατάλογος Εταιρειών
SHL Μισθοί

Ο μισθός της SHL κυμαίνεται από $17,555 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $248,750 για έναν Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της SHL. Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Μηχανικός Λογισμικού
Median $17.6K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $60.7K
Μάρκετινγκ
$249K

Διαχειριστής Προϊόντος
$47.7K
Πωλήσεις
$42.3K
Συχνές Ερωτήσεις

Den højest betalte rolle rapporteret hos SHL er Μάρκετινγκ at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $248,750. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos SHL er $47,739.

