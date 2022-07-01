Κατάλογος Εταιρειών
Shipwell
Shipwell Μισθοί

Ο μισθός της Shipwell κυμαίνεται από $96,900 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Shipwell. Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $115K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Επιτυχία Πελατών
$102K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$201K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$96.9K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$161K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Shipwell είναι Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $201,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Shipwell είναι $115,000.

