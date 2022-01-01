Shipt Μισθοί

Ο μισθός της Shipt κυμαίνεται από $41,078 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $362,875 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Shipt . Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025