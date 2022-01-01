Shipt Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Shipt κυμαίνεται από $41,078 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $362,875 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Shipt. Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Επιστήμονας Δεδομένων
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $147K

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $110K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $195K
Λογιστής
$128K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$76.9K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$41.1K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $88.2K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$201K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$167K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $170K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$99.1K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$121K
Ερευνητής UX
$162K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Shipt είναι Επιστήμονας Δεδομένων at the L5 level με ετήσια συνολική αμοιβή $362,875. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Shipt είναι $152,898.

