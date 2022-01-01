Shipsy Μισθοί

Ο μισθός της Shipsy κυμαίνεται από $16,858 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $24,178 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Shipsy . Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025