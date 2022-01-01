Κατάλογος Εταιρειών
Shipsy
Shipsy Μισθοί

Ο μισθός της Shipsy κυμαίνεται από $16,858 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $24,178 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Shipsy. Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $24.2K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$16.9K
Διαχειριστής Προϊόντος
$22.2K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Shipsy είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $24,178. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Shipsy είναι $22,163.

