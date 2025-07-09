Shiprocket Μισθοί

Ο μισθός της Shiprocket κυμαίνεται από $6,676 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $65,083 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Shiprocket . Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025