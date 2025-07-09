Κατάλογος Εταιρειών
Shiprocket Μισθοί

Ο μισθός της Shiprocket κυμαίνεται από $6,676 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $65,083 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Shiprocket. Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $21K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $29.9K
Ανθρώπινοι Πόροι
$45.5K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$6.7K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$65.1K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Shiprocket είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $65,083. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Shiprocket είναι $29,859.

