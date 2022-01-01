Κατάλογος Εταιρειών
Shippo
Shippo Μισθοί

Ο μισθός της Shippo κυμαίνεται από $94,525 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $326,360 για έναν Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Shippo. Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $180K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $220K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$326K

Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$198K
Νομικός
$171K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$196K
Διαχειριστής Προϊόντος
$196K
Προσελκυστής Προσωπικού
$94.5K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Shippo, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Shippo είναι Επιχειρησιακές Λειτουργίες at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $326,360. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Shippo είναι $196,015.

