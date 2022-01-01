Shippo Μισθοί

Ο μισθός της Shippo κυμαίνεται από $94,525 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $326,360 για έναν Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Shippo . Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025