Shimizu Corporation
Κορυφαίες Πληροφορίες
    Construction works for prospective clients in private and public sectors, in EPZ and non-EPZ areas, Embassies, Companies and other organizations through selection or through tender participation.

    shimz-global.com
    Ιστότοπος
    1975
    Έτος Ίδρυσης
    256
    Αριθμός Εργαζομένων
    $10B+
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

