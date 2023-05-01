Κατάλογος Εταιρειών
ShiftKey
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

ShiftKey Μισθοί

Ο μισθός της ShiftKey κυμαίνεται από $73,975 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Cybersecurity Analyst στο χαμηλό άκρο έως $176,000 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ShiftKey. Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $115K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $165K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $176K

Cybersecurity Analyst
$74K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ShiftKey είναι Διαχειριστής Προϊόντος με ετήσια συνολική αμοιβή $176,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ShiftKey είναι $140,000.

