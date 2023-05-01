ShiftKey Μισθοί

Ο μισθός της ShiftKey κυμαίνεται από $73,975 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Cybersecurity Analyst στο χαμηλό άκρο έως $176,000 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ShiftKey . Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025