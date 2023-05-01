Shift Paradigm Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Shift Paradigm είναι $185,070 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Shift Paradigm . Τελευταία ενημέρωση: 11/29/2025